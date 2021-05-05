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Запорожская епархия Украинской Православной Церкви объявила о проведении конкурса эссе.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, конкурс пройдет по благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки ко Дню славянской письменности и культуры и памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

К участию в конкурсе приглашаются воспитанники воскресных школ, ученики общеобразовательных школ, студенты факультетов журналистики, профессиональные журналисты, а также все, кто интересуется вопросами истории Православия, духовной жизни, и умеет работать со словом.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Запорожской епархии. 

Работы принимаются до 15 июня 2021 года. Конкурсные работы следует отправлять по адресу: [email protected]

В теме письма необходимо указать: «Конкурс «В начале было Слово».

Как сообщалось ранее, митрополит Лука рассказал о духовном понимании Воскресении Христа.

 
ForUm

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