В Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви духовенство и волонтеры раздали сотни пасок для для многодетных, малообеспеченных и нуждающихся семей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, в Пасхальные дни верующие также посетили больных и персонал Великоберезнянской районной больницы, передав им пасхальные подарки.

«Паски и продукты питания, как и раньше, каждый нуждающийся может взять для себя или своих родных на «Полке добра», которая расположена в храме и в продуктовом магазине при въезде на территорию больницы», - напомнил настоятель Свято-Пантелеимоновского храма села Великий Березный, протоиерей Серафим Гичка.

Накануне праздника верующие УПЦ раздали также большое количество одежды для нуждающихся и малообеспеченных семей района. Часть вещей передана для детей инвалидов и их родных, которые лечатся в реабилитационном центре на территории больницы.

«Надеемся, что подобные проекты и дальше будут развиваться и привлекать все больше людей, которые готовы жертвовать собой ради других и показывать свою веру и христианские принципы в делах. Спасибо искренне всем тем, кто помогает делать этот мир лучше», - поблагодарили организаторы.

Как сообщалось ранее, в Мукачевской епархии УПЦ в рамках благотворительного проекта «Христос Воскрес - радуйтесь все» раздали 12850 пасок.