также в разделеРелигия
В Сумах в честь праздника Корсунской иконой Богородицы состоялся молитвенный объезд города 9
Сербский епископ считает, что интервенция Фанара в Украине усугубила раскол 10
В Донецке в возрождаемом Иверском монастыре УПЦ отметили престольный праздник 10
В Запорожье УПЦ проводит литературный конкурс ко Дню славянской письменности и культуры 10
На Волыни две общины УПЦ пострадавшие от рейдерства ПЦУ встретили Пасху в новых храмах 10
На Житомирщине освятили новый престол в кафедральном соборе УПЦ 10
В Черкассах к юбилейным датам УПЦ установит памятник святителю Луке Крымскому 9
В УПЦ объяснили особенности богослужения в Пасхальные дни 18
На Ровенщине появится новый храм УПЦ 5
Более 7 млн зрителей встретили Пасху за просмотром богослужений 10
В УПЦ приглашают учителей воскресных школ для участия в видеоконкурсе 13
Митрополит УПЦ рассказал о духовном понимании Воскресении Христа 20
В Бориспольской епархии УПЦ священники поздравили с Пасхой военнослужащих и осужденных 15
Патриарх Кирилл и иерархи Поместных Церквей поздравили верующих УПЦ с праздником Пасхи 14
В УПЦ собирают средства на спасение жены священника - 30-летней матушки Екатерины 48
В Мукачевской епархии УПЦ в рамках благотворительной акции раздали больше 12 тыс пасок 18
В Донецкой епархии УПЦ священники поздравили с Пасхой жителей прифронтового села 10
Православный фильм о жизни на Афоне «Где ты, Адам?» в мае покажут в кинотеатрах 22

В Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви духовенство и волонтеры раздали сотни пасок для для многодетных, малообеспеченных и нуждающихся семей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, в Пасхальные дни верующие также посетили больных и персонал Великоберезнянской районной больницы, передав им пасхальные подарки.

«Паски и продукты питания, как и раньше, каждый нуждающийся может взять для себя или своих родных на «Полке добра», которая расположена в храме и в продуктовом магазине при въезде на территорию больницы», - напомнил настоятель Свято-Пантелеимоновского храма села Великий Березный, протоиерей Серафим Гичка.

Накануне праздника верующие УПЦ раздали также большое количество одежды для нуждающихся и малообеспеченных семей района. Часть вещей передана для детей инвалидов и их родных, которые лечатся в реабилитационном центре на территории больницы.

«Надеемся, что подобные проекты и дальше будут развиваться и привлекать все больше людей, которые готовы жертвовать собой ради других и показывать свою веру и христианские принципы в делах. Спасибо искренне всем тем, кто помогает делать этот мир лучше», - поблагодарили организаторы.

Как сообщалось ранее, в Мукачевской епархии УПЦ в рамках благотворительного проекта «Христос Воскрес - радуйтесь все» раздали 12850 пасок.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги