За минувшие сутки в Индии было зарегистрировано рекордно высокое количество смертей от коронавирусной болезни - 3780. Кроме того, подтвердилось еще более 382 тысяч новых случаев инфекции.

Об этом со ссылкой на минздрав страны сообщает Times of India, передает УНИАН.

На сегодня в стране зафиксировано 20 665 148 случаев болезни. 226 188 случаев оказались смертельными.

По данным ВОЗ, за прошлую неделю на Индию пришлась почти половина новых случаев COVID во всем мире (46%), а также 25% всех смертей от пандемии.

Предыдущий антирекорд смертности от коронавируса в Индии был установлен всего несколько дней назад, 2 мая.

Эксперты отмечают, что показатели могут быть существенно занижены из-за недостаточного количества тестирований и неучтенного количества людей, умирающих дома, особенно в сельской местности.