также в разделеМир
Amnesty International призвала страны поделиться рецептами COVID-вакцин 9
В Иране испытали на людях собственную COVID-вакцину 11
Президент Болгарии распускает парламент 13
В мире число летальных случаев от COVID-19 растет седьмую неделю подряд 15
Глава МИД Германии и госсекретарь США не договорились о «Северном потоке-2» 17
Лукашенко лишил званий более 80 бывших силовиков 21
В Pfizer заявили, что их вакцина эффективна против всех штаммов коронавируса 35
Байден планирует встретиться с Путиным в Европе 23
СМИ: ФБР передали еще одно досье на Трампа с российским «следом» 18
В Канаде не советуют использовать вакцину от Johnson & Johnson людям младше 30 лет 14
Билл и Мелинда Гейтс разводятся после 27 лет брака 54
В Мехико обрушился мост метро вместе с поездом 25
Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС вакцинированным туристам 18
Кыргызстан и Таджикистан отвели войска от границы 29
В мире COVID-19 заболели более 152 млн человек 18
В Германии призвали ЕС занять четкую позицию в отношении РФ 35
Франция ослабляет карантин 19
Боррель: Журналисты продолжают сталкиваться с жестким политическим давлением 16

За минувшие  сутки в Индии было зарегистрировано рекордно высокое количество смертей от коронавирусной болезни - 3780. Кроме того, подтвердилось еще более 382 тысяч новых случаев инфекции.

Об этом со ссылкой на минздрав страны сообщает Times of India, передает УНИАН.

На сегодня в стране зафиксировано 20 665 148 случаев болезни. 226 188 случаев оказались смертельными.

По данным ВОЗ, за прошлую неделю на Индию пришлась почти половина новых случаев COVID во всем мире (46%), а также 25% всех смертей от пандемии. 

Предыдущий антирекорд смертности от коронавируса в Индии был установлен всего несколько дней назад, 2 мая. 

Эксперты отмечают, что показатели могут быть существенно занижены из-за недостаточного количества тестирований и неучтенного количества людей, умирающих дома, особенно в сельской местности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги