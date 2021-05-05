В Новоград-Волынском освящен новый престол Свято-Троицкого кафедрального собора Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Житомирской епархии, чин освящения престола и Пасхальную литургию в соборе совершил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.

Архиерею сослужили благочинный Новоград-Волынского района протоиерей Стефан Маркевич, наместник собора протоиерей Валентин Мороз и духовенство благочиния.

По совершении литургии митрополит поздравил всех со Светлыми днями Христова Воскресения и особым событием – освящением нового престола. К празднику Пасхи Христовой за понесенные труды наместник собора получил из рук архиерея церковный орден.

Как сообщалось ранее, в Мукачевской епархии УПЦ в рамках благотворительного проекта «Христос Воскрес - радуйтесь все» раздали 12850 пасок.

Молодежь вместе с волонтерами посетили и передали паски, продуктовые наборы, ланч-боксы заведениям: УТОГу (Ужгород, Мукачево), онкогематологическому отделению областной детской больницы, Ильницкой гимназии, Виноградовскому дому престарелых, Общежитию для людей с нарушением зрения, Мукачевскому психоневрологическому интернату, Иршавской ЦРБ, Детскому дому семейного типа села Белки, социальному общежитию в Мукачево, Областному детскому дому в Сваляве, многодетным семьям, бездомным Мукачева, Ужгорода и Иршавы.