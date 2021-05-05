Во время Пасхального богослужения священник служит с трисвечником - особым подсвечником с крестом, символизирующим свет Святой Троицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

Священник объяснил, что использование трисвечника имеет отсылки к архиерейскому богослужению, в котором используются специальные подсвечники с плетеными свечами: дикирий (с греческого «двусвечник») и трикирий (с греческого «трисвечник»).

«Дикирий - символ двойственной природы Христа и трикирий - символ Святой Троицы. Свет от этих свечей, соответственно, символизирует свет Божий, просвещающий мир, дарующий жизнь и побеждающий тьму. Архиерей в богослужебном отношении в епархии символизирует собой Христа. Он, священство и верующие конкретной епархии - это уже полнота Церкви», - отметил священник.

Иерей Андрей напомнил, что священник не имеет права служить с дикирием и трикирием, это принадлежность архиерейского богослужения, но один раз в году, на Пасху и всю Светлую Седмицу, он служит по церковному Уставу с крестом и трисвечником.

«Для удобства священнослужителя сегодня они соединены в одну фигуру: Распятие, впереди которого помещены три свечи. Чисто практически это сделано для того, чтобы священник мог еще совершать каждение. Символика Распятия с трисвечником аналогична символике дикирия и трикирия, а также крестного знамения. Распятие (Крест) - символ Крестной Жертвы, Искупительного Подвига Господа нашего Иисуса Христа. Трисвечник с горящими свечами - символ Божественного света Святой Троицы, просвещающего мир, дарующего ему жизнь и спасение», - объяснил отец Андрей.

Священник рассказал о символическом значении цветов свечей в Пасхальном трисвечнике.

«Зеленая, красная и золотая (желтая) свечи. Они, в принципе, сходны с цветами одежд Трех Ангелов на иконе Святой Троицы преподобного Андрея Рублева. Зеленый - цвет жизни, цвет Святого Духа, дарующего миру жизнь. Красный - цвет Искупительного Подвига Господа нашего Иисуса Христа, Пролившего Кровь и Принесшего Себя в Жертву за грехи всего человечества. Красный - цвет мученичества. И золотой (желтый) - цвет Бога, сияния Божества», - отметил иерей.

Он подчеркнул, что трисвечник разрешено использовать священнику ради самого Праздника, ведь «Сама Пасха, Светлое Воскресение Христово, заключает в себе полноту благодати Божией, изливающейся в мир».