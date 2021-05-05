Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров на полях саммита G7 в Лондоне не выработали общей позиции в вопросе проекту газопровода «Северный поток-2».

Об этом Маас рассказал журналистам по итогам почти 40-минутной беседы со своим американским коллегой во вторник, 4 мая, передает «Европейская правда».

«Мы обсудили и «Северный поток-2», еще раз обменявшись известными позициями. Ничего нового», - отметил немецкий министр.

Блинкен в разговоре отметил «сильную оппозицию» США по этому проекту, уточнил представитель Госдепа Нед Прайс.

В то же время глава МИД ФРГ отметил, что стороны достигли единства в других вопросах внешней политики. Германия и США выступают «за конкретную политику с целью не создавать новые окопы и не вызвать новый конфликт Востока и Запада, а озвучивать ясные предупреждения и последовательно придерживаться своих ценностей - но оставаться всегда готовы к переговорам», - заявил Маас.

США вместе с Украиной и странами Балтии активно выступают против строительства газопровода «Северный поток-2», опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Соединенные Штаты угрожают санкциями компаниям, которые решат участвовать в строительстве проекту. На конец апреля газопровод был готов на 95%. Несмотря на критику, правительство ФРГ поддерживает «Северный поток-2».