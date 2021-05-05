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Александр Лукашенко подписал указ, которым более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных белорусских силовых ведомств лишены воинских и специальных званий, передает Укринформ.

Отмечается, что в отношении ряда военнослужащих и силовиков нарушены и расследуются уголовные дела, в том числе «за организацию актов терроризма».

Летом 2020 году в Беларуси начал работу проект ByChange, который «помогает в обучении, переподготовке силовиков, госслужащих и просто людей, которые были уволены или «ушли с работы по соображениям совести». За первые три недели работы проект собрал более 400 заявок, к инициативе присоединились 170 волонтеров, более 20 человек нашли менторов, рассказывал сайт dev.by.

«Эти люди не закинут на LinkedIn (американская социальная сеть для помощи в поиске работы - ред.) объявление «свободный для предложений «: в них узкая специализация в государственной монопольной сфере. Им некуда идти, но они все равно идут ... Но на самом деле альтернатива есть всегда, и мы об этом лишний раз напоминаем, и пытаемся хоть немного повлиять на ситуацию», - объяснял свою позицию автор проекту Евгений Юшкевич.

В конце апреля бывший следователь Следственного комитета Беларуси и основатель ByChange Евгений Юшкевич был задержан по статье об акте терроризма. Он содержится в СИЗО КГБ.

Как сообщалось, белорусская оппозиция планирует организовать 9 мая новые массовые протесты против режима Александра Лукашенко.

В Беларуси с августа 2020 продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Режим применяет против демонстрантов жестокие репрессии, прибегая к массовым арестам.

Легитимность режима Лукашенко не было признано ЕС, США, Украины и большинством демократических стран мира.

 
ForUm

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