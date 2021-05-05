За прошедшие сутки, 4 мая, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Вблизи Водяного враг вел огонь из запрещенных минометов 120-го калибра. Дважды противник открывал огонь у Красногоровки из минометов 120-го калибра и со станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Авдеевки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников с крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Луганское - еще и из гранатометов различных систем.

В районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Шумы, Пивденное, Железное, Крымск, Торецкое и Новгородское был замечен пролет вражеского БПЛА типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. Беспилотник был своевременно подавлен средствами РЭБ.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Так, недалеко от населенного пункта Майорское враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет.