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Жене клирика Киевской епархии иерея Владимира Слободнюка - тридцатилетней Екатерине Слободнюк врачи поставили диагноз: рак молочной железы. Болезнь протекает стремительно.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, по результатам исследования в лаборатории, на данный момент поставлен диагноз - инвазивная карцинома грудной железы HER-2/neu (2+). 

Матушке Екатерине срочно необходимы средства на лечение, которое будет проходить в Германии.

Для этого нужно оплатить обследование - 5 тыс евро, химиотерапию - 25 тыс евро, таргентную терапию - одна капельница 4 тыс евро (их необходимое количество назначат позже). 

Матушка Екатерина - мама троих детей - 7, 4 и 2 года, младший имеет инвалидность.  

На сегодня лечение и спасение матушки Екатерины возможно  благодаря молитвам,  милосердию и финансовой помощи каждого из нас. 

Перечислить средства на лечение можно на карту ПриватБанка: 4149 4393 1955 7686 Получатель Слободнюк Екатерина Сергеевна.

Или на карту ПриватБанка (для переводов с других банков)  5168752000486988. Получатель Слободнюк Екатерина Сергеевна.
ForUm

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