Олигарх Ринат Ахметов и его близкий соратник Борис Колесников отрицают информацию о том, что работают над созданием новой партии.

«Слухи комментировать нет смысла, как и мотивы людей, которые их распространяют. Что касается меня, говорю утвердительно: никакими новыми или старыми политическими проектами я заниматься не буду. И очень хотел бы, чтобы мои друзья тоже ими не занимались. Но влиять на них я не могу - это их право, их выбор и их ответственность. Я считаю, что каждый должен делать свое дело: бизнесмены заниматься бизнесом, а политики – политикой. И я категорически против того, чтобы было наоборот - когда бизнес идет в политику, а действующие политики становятся бизнесменами», - отметил Ринат Ахметов в комментарии Радио Свобода.

Как отметил олигарх, круг его интересов пока ограничивается исключительно тремя сферами: бизнесом, благотворительностью и футболом.

Свою причастность к созданию новой политической силы опроверг и близкий союзник Ахметова Борис Колесников. «Эта информация не соответствует действительности. Меня кроме хоккея, бизнеса и благотворительности пока ничего не интересует», - уверяет он.

Колесников также добавил, что в этом году еще не встречался с еще одним соратником Ахметова, внефракционным депутатом Вадимом Новинским, который, по информации Украинской правды также может быть причастен к созданию нового политического проекта в интересах олигарха.

Радио Свобода обратилось за комментарием к Вадиму Новинскому, однако пока ответа не получило.

В конце апреля в СМИ появилась информация, что окружение Ахметова (а, возможно, и непосредственно он сам) работает над созданием нового политического проекта, который может о себе заявить уже в течение нескольких следующих месяцев. По информации «Украинской правды», «это может быть что-то, вроде Партии регионов 2.0, куда могут войти молодые люди, которые раньше не занимались политикой, но имеют показной трудовой и карьерный стаж (преимущественно на крупных предприятиях Ахметова-Новинского)».