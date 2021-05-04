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В Мукачевской епархии УПЦ в рамках благотворительного проекта «Христос Воскрес - радуйтесь все» раздали 12850 пасок.

Фото: Мукачевская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, проект действует по благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора по инициативе председателя Молодежного отдела архимандрита Агапита (Шпиняк).

«Несколько лет подряд Иршавская молодежка, совместно с Иоанно-Богословским мужским монастырем и Молодежным отделом Мукачевской епархии к празднику Воскресения Христова бесплатно раздает собственноручно испеченные куличи и продуктовые наборы», - сообщается на сайте епархии.

В этом году в рамках благотворительной акции молодежь вместе с волонтерами посетили и передали паски, продуктовые наборы, ланч-боксы заведениям: УТОГу (Ужгород, Мукачево), онкогематологическому отделению областной детской больницы, Ильницкой гимназии, Виноградовскому дому престарелых, Общежитию для людей с нарушением зрения, Мукачевскому психоневрологическому интернату, Иршавской ЦРБ, Детскому дому семейного типа села Белки, социальному общежитию в Мукачево, Областному детскому дому в Сваляве, многодетным семьям. Также молодежь раздала паски сотни бездомным Мукачева, Ужгорода и Иршавы. 
ForUm

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