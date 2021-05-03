Первые семь дней празднования Пасхи у православных - Светлая седмица.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в этом году Светлая неделя продлится до 8 мая.

Пасхальная неделя, или Светлая седмица воспринимается Церковью как один день - день всеобщей радости и общения с Воскресшим Христом.

Церковь призывает верующих причащаться на Светлой седмице каждый день.

Все эти дни в храмах будут оставаться открытыми царские врата в знак того, что своей смертью Иисус Христос открыл людям дорогу в рай.

На время Светлой седмицы обычный во весь год пост по средам и пятницам отменяется.

В пятницу, когда совершается празднование иконы Божией Матери «Живоносный Источник», после литургии бывает, по обычаю, малое освящение воды.

Всю Светлую седмицу в храме возле Царских врат стоит особый хлеб - артос. Он освящается в первый день Пасхи и всю Светлую седмицу стоит перед иконой Спасителя, справа от Царских врат. Сохраняется традиция выносить артос во время ежедневных на Светлой неделе крестных ходов.

Артос символизирует невидимое присутствие Иисуса Христа с нами. Апостолы, согласно преданию, собираясь после Его Воскресения на трапезу, оставляли часть хлеба на столе для Христа, как всегда делали при Его земной жизни.

Раздается артос в субботу Светлой недели, после утреннего богослужения.

По давней традиции, любой желающий на этой неделе получит возможность забраться на колокольню и огласить округу колокольным звоном, поделившись таким образом с другими пасхальной радостью.

Начиная со дня Пасхи и до ее отдания (на сороковой день) верующие встречают друг друга пасхальным приветствием «Христос Воскресе!», «Воистину Воскресе!».

Всего празднование Пасхи продлится 40 дней - вплоть до Вознесения, которое в нынешнем году празднуют 10 июня.