Страны Большой семерки (G7) намерены обсудить создание коллективных механизмов быстрого реагирования по сдерживанию российской пропаганды и дезинформации. Об этом в воскресенье, 2 мая, в интервью агентству Reuters заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Он отметил, что Соединенное Королевство, которое в этом году председательствует в объединении, надеется убедить партнеров в необходимости запуска механизмов быстрого реагирования, которые были бы направлены на опровержение дезинформации, распространяемой со стороны России.

"Когда мы видим ложь, пропаганду или фейковые новости, мы должны реагировать на это не по отдельности, а все вместе, чтобы предоставлять опровержения и передавать правду нашим гражданам, а также жителям России, Китая и всего мира", - подчеркнул глава британского внешнеполитического ведомства.

Рааб подчеркнул, что Россия и Китай своими действиями в медийном пространстве пытаются сеять недоверие к правительствам западных стран, в качестве примера приведя дезинформацию о вмешательстве в выборы и вакцинах от коронавируса.

Соответствующее высказывание Рааб сделал в преддверии первой за два года очной встречи министров иностранных дел G7, которая пройдет в Лондоне с 3 по 5 мая. Помимо глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, на мероприятие приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.