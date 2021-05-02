В Иране произошел мощный взрыв на химическом заводе в промышленном городке Шокухие в провинции Кум. Об этом сообщает издание Tasnim.

“В воскресенье утром на заводе промышленного комплекса в северном иранском городе Кум вспыхнул крупный пожар, что заставило власти объявить чрезвычайное положение”, — говорится в сообщении.

В издании добавили, что во время тушения пожара на химическом заводе, двое пожарных были серьезно ранены, а пожарная машина полностью сгорела.

По словам представителя пожарной службы Кума Хамида Карими, для ликвидации пожара было отправлено 20 пожарных машин. Несколько пожарных были ранены, один из них — в критическом состоянии.

Официальных комментариев по поводу произошедшего пока нету.