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В Иране произошел мощный взрыв на химическом заводе в промышленном городке Шокухие в провинции Кум. Об этом сообщает издание Tasnim.

“В воскресенье утром на заводе промышленного комплекса в северном иранском городе Кум вспыхнул крупный пожар, что заставило власти объявить чрезвычайное положение”, — говорится в сообщении.

В издании добавили, что во время тушения пожара на химическом заводе, двое пожарных были серьезно ранены, а пожарная машина полностью сгорела.

По словам представителя пожарной службы Кума Хамида Карими, для ликвидации пожара было отправлено 20 пожарных машин. Несколько пожарных были ранены, один из них — в критическом состоянии.

Официальных комментариев по поводу произошедшего пока нету.
ForUm

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