NASA призвала компанию Илона Маска SpaceX приостановить работы по разработке лунного посадочного модуля HLS Starship, который должен доставить астронавтов на Луну.

Об этом сообщает Reuters.

«Работа над контрактом HLS была приостановлена до тех пор, пока Счетная палата США не разрешит все неурегулированные судебные разбирательства, связанные с этой закупкой», — сообщили в NASA.

Решение было принято из-за улаживания споров с компаниями Blue Origin и Dynetics, которые также претендовали на победу в конкурсе по освоению Луны.

17 апреля NASA выбрало компанию Илона Маска SpaceX для создания космического корабля, на котором астронавты отправятся на Луну уже в 2024 году. Общая сумма контракта составит $2,89 млрд.

Миссия Artemis должна стать следующим «большим шагом» по исследованию Луны, уверены в агентстве. Разработка HLS должна стать «устойчивой основой, чтобы получить понимание и извлечь уроки, которые помогут продвинуть нас к более глубоким исследованиям, которых никогда раньше не было».

NASA отправит корабль Orion на лунную орбиту — в космос его выведет ракета Space Launch System. Экипаж корабля будет состоять из четырех человек — двое из них отправятся на поверхность Луны в посадочном модуле, которые разработает Space X. Примерно через неделю они вернутся на корабль на этом же модуле.