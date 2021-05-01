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Народний депутат та заступник голови фракції «Слуга народу», голова Закарпатської обласної організації політсили Микола Тищенко (та як його кличуть у народі – бультер’єр президента) під час поїздки в Ужгород змусив в.о. голови місцевої митниці говорити про жителів Угорщини.

Спочатку Тищенко сказав, що на митниці великі черги, на які «дивиться вся країна». Після цього нардеп покликав до себе в.о. голови митниці Миколу Пожо і попросив це пояснити.

«Ви почуйте мене, будь ласка: це наші сусіди. Угорщина — це країна, яка є нашим найголовнішим стратегічним партнером. І не треба на них кивати, що вони в чомусь винні. Вони ні в чому не винні, вони наші друзі», — заявив Тищенко.

Потім він кілька разів наказав це повторити голові митниці:

«Кажіть: угорці — наші друзі».

Після того, як останній повторив слова нардепа, Тищенко знову наказав повторити це двома мовами на камери.

Щодо виправлення ситуації, Микола Тищенко наголосив, що проблему черг треба вирішувати за допомогою електронних сервісів.

«На «Тису» всі вантажівки вимушено заїжджають через термінал, решта - на дорозі. В Ужгороді - не місцеві вантажівки стоять тижнями в черзі, а на АО номерах їдуть позачергово: де поліція допомагає, де перевізники вклинюють один одного (тримають чергу). Вихід - «електронна черга», але для неї необхідні місця відстою в очікуванні. Перед Ужгородом зараз немає жодної такої ділянки. Проект постанови КМУ зараз на погоджені, розгляд заплановано на 16 червня», - заявив Тищенко.

Як стало відомо, куратор Закарпатської області від партії «Слуга народу» Микола Тищенко зненацька з депутатським спецназом прибув до Закарпатської області на чолі делегації, в яку увійшли: народні депутати Михайло Лаба, Ігор Кривошеєв, Анатолій Костюха, а також голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, голова Закарпатської облради Олексій Петров і депутати облради. Вони провели інспекцію стратегічних об’єктів Закарпатської області.
ForUm

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