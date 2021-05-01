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На охрану публичной безопасности и порядка в Одессе 1-2 мая заступили более 2600 правоохранителей. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 1 мая.

Так, сегодня утром на Куликовом поле состоялся объединенный инструктаж всех силовых структур Одесской области, которые будут нести службу в праздничные и памятные дни.

Глава полиции региона Олег Бех со своим заместителем Сергеем Махотиным провели строевой смотр личного состава и проверили готовность силовиков к действиям по назначению в усиленном режиме.

«Ожидаю от вас максимально быстрой реакции на малейшие провокации или недоразумения среди людей. Действия ваши должны быть слаженными и профессиональными, направленными на прекращение противоправных проявлений и урегулирования конфликтных ситуаций», – отметил Олег Бех.

В полиции напомнили, что вся советская символика (красные флаги, герб СССР, изображения советских лидеров), а также георгиевские ленточки – запрещены законом Украины Об осуждении коммунистического и нацистского режимов.

За публичную демонстрацию запрещенных символов грозит административная ответственность по ст.173-3 КУоАП и уголовная ответственность по ст.436-1 УК Украины. Последняя может привести к лишению свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
ForUm

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