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В Индии в ночь на 1 мая произошел пожар больницы в городе Бхаруч, штат Гуджарат. В результате инцидента по меньшей мере 15 больных коронавирусом пациентов погибли.

Больница, в которой произошел пожар предназначена для лечения больных на коронавирус.Огонь вспыхнул на первом этаже четырехэтажного здания, его ликвидировали через час.

По словам полицейского Раджендрасина, пятерых других больных COVID спасли сотрудники медучреждения и спасатели.

Причина возгорания выясняется.
ForUm

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