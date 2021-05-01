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С сегодняшнего дня иностранные туристы смогут въехать в Болгарию. Об этом сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Костадин Ангелов.

В связи с началом туристического сезона, начиная с 1 мая Болгария разрешает доступ на территорию страны гражданам, которые должны иметь при себе любой из трех видов медицинских документов:

  • справке о прохождении курса вакцинации против COVID-19
  • при отрицательном ПЦР-тесте или определенном виде теста на антиген,
  • справке о перенесенном в последние 6 месяцев заболевания.

По словам главного государственного инспектора здравоохранения страны Ангела Кунчева, Болгария пыталась предпринять меры подобными тем, которые есть в соседних стран - Хорватии, Греции, Турции, и почти такими же, которые Еврокомиссия, вероятно, введет для всего ЕС в конце мая.

Напомним, в Раде предупредили об угрозе новой вспышки COVID-19.
ForUm

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