С сегодняшнего дня иностранные туристы смогут въехать в Болгарию. Об этом сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Костадин Ангелов.

В связи с началом туристического сезона, начиная с 1 мая Болгария разрешает доступ на территорию страны гражданам, которые должны иметь при себе любой из трех видов медицинских документов:

справке о прохождении курса вакцинации против COVID-19

при отрицательном ПЦР-тесте или определенном виде теста на антиген,

справке о перенесенном в последние 6 месяцев заболевания.

По словам главного государственного инспектора здравоохранения страны Ангела Кунчева, Болгария пыталась предпринять меры подобными тем, которые есть в соседних стран - Хорватии, Греции, Турции, и почти такими же, которые Еврокомиссия, вероятно, введет для всего ЕС в конце мая.

Напомним, в Раде предупредили об угрозе новой вспышки COVID-19.