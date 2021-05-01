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Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список кандидатов на сбор, по итогам которого определится состав “сине-желтых”, которая будет представлять страну на финальном турнире чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

В список попали 35 исполнителей из внутреннего чемпионата Украины, а также клубов из разных стран Европы.

Расширенный состав сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан ( Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — Шахтер), Андрей Лунин ( Реал, Испания).

Защитники: Александр Караваев, Илья мешкотно, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все — Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — Шахтер), Эдуард Соболь ( “Брюгге”, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все — Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба -Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Андрей Ярмоленко ( “Вест Хэм”, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Довбик (Днепр-1), Артем Беседин (Динамо).

Стоит отметить, что абсолютно новых имен в расширенном списке три. Это полузащитники Богдан Леднев из киевского Динамо, Георгий Судаков из донецкого Шахтера и Артем Бондаренко с Мариуполя, для каждого из которых этот вызов в национальную команду — дебютный.

Первый контрольный поединок на подготовительном сборе подопечные Шевченко проведет 23 мая: товарищеская встреча с Бахрейном состоится в Харькове.
ForUm

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