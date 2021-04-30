В Офисе президента ожидают от Национальной полиции и Министерства внутренних дел Украины установления всех обстоятельств проведения в Киеве марша дню создания дивизии СС «Галичина» и привлечения к ответственности всех виновных, сообщает сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«В связи с тем, что в Киеве состоялся так называемый марш ко дню создания нацистами дивизии СС «Галичина» во время Второй мировой войны, считаем необходимым отметить, что малая численность участников и манипуляции организаторов с подачей заявки на проведение акции не могут быть основанием для того, чтобы даже пробовать оправдать эту ситуацию», – говорится в сообщении.

В ОП категорически осуждают любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне. «Не было и не могло быть ни одного украинского интереса в том, что нацисты пытались использовать людей на захваченных территориях ради своих целей. Разгром нацизма был победой для нашего народа. Украинцы вместе с другими народами завоевали право на жизнь», – подчеркнули у президента.

«Министерство иностранных дел Украины уже заявило об осуждении любых проявлений глорификации войск «Ваффен-СС» и напомнило, что пропаганда тоталитарных режимов запрещена в Украине. Партнеры нашего государства уже проинформированы о том, что нарушение соответствующего законодательства в Украине будут логические последствия для любого лица, которое в этом виновато. Ожидаем от Национальной полиции и Министерства внутренних дел Украины установление всех обстоятельств произошедшего и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона. Правоохранители имеют для этого все возможности», – говорится в сообщении.

Также в ОП ожидают от председателя Киевской городской государственной администрации проведения проверки системы согласования массовых акций в столице и полного отчета перед общиной Киева о том, почему стало возможным проведение этого так называемого марша. «Подчеркиваем, что власть в любом цивилизованном городе не должна мириться с тем, что организаторы подобных акций могут ввести в заблуждение как правоохранителей, так и руководителей города относительно своих истинных целей», –сказано в сообщении.

Напомним, 28 апреля в центре Киева прошел марш в честь дивизии СС «Галичина», в котором участвовали внуки ветеранов дивизии, представители Общества будущего, Правого сектора, ВО «Свобода», союза ветеранов АТО, инициативы Ukrainian military Honor.

23 сентября 2020 года Шестой апелляционный административный суд принял решение, согласно которому символика дивизии СС «Галичина» не относится к нацистской.

Прославление войск СС недопустимо для европейской страны, заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович после марша.