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Конструкторское бюро «Южное», Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова и Итальянская компания AVIO S.p.A договорились о поставках 10 украинских двигателей для ракеты-носителя Vega.

Стоимость сделки - почти 6 млн евро, сообщила пресс-служба МИД Украины.

«Расширение участия в европейской программе Vega свидетельствует о надежности и конкуренции инженерных разработок украинского ракетно-космической отрасли. Качественный высокотехнологичный экспорт развивает украинскую экономику, обеспечивает заказ для предприятий, рабочие места для украинских специалистов. Сопровождение таких контрактов входит в топ-приоритетов МИД, и усилия украинских дипломатов в Италии сыграли важную роль в достижении этой договоренности», - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В бюро отметили, что действующий контракт поставку 11 блоков маршевого двигателя (БМД) рассчитан до 2023 года. Сейчас завод производит последние три блока. Соглашение предусматривало возможность заказа десяти дополнительных двигателей, чем и воспользовались итальянцы.

Ракета-носитель легкого класса Vega является совместным проектом Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. КБ «Южное» «Южный машиностроительный завод» сотрудничают с итальянской компанией AVIO S.p.A. по программе Vega с 2004 года. Всего за годы сотрудничества было изготовлено и уже поставлено компании AVIO S.p.A. более 20 блоков маршевого двигателя, последние из которых - в начале 2021 года.
ForUm

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