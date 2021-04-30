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Во время поминальных дней у столичных кладбищ будут патрулировать полиция и Муниципальная охрана, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Город разработал порядок посещения кладбищ во время поминальных дней. В частности, Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры поручили навести порядок на коммунальных кладбищах. Там убирают мусор, где необходимо - восстанавливают ограждение. Также город разработал график посещения кладбищ в поминальные дни. Ознакомиться с ним можно на официальном портале Киева. (Https://kyivcity.gov.ua)», - сообщил Кличко.

Он отметил, что Департамент транспортной инфраструктуры должен обеспечить дополнительные автобусы, чтобы люди могли добраться на кладбища. Маршруты и график движения будет обнародован.
ForUm

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