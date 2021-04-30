В Одессе священники Украинской Православной Церкви, православная молодежь и волонтеры поздравили медиков с годовщиной основания «Скорой помощи» и наступающим праздником Пасхи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со сcылкой на Ютуб Одесской епархии, благотворительная акция состоялась по благословению митрополита Агафангела в рамках проекта #ДоброОбъединяет.

«Мы благодарим наших медиков за то, что они спасают самую большую ценность - человеческие жизни. 29 апреля исполняется 118 лет со дня основания первой станции скорой медицинской помощи в Одессе. В начале XX-го века меценат Михаил Толстой пожертвовал собственные средства для открытия первой подстанции для оказания скорой медицинской помощи всем жителям Одессы», - отметили в Одесской епархии.

Священники и волонтеры передали Пасхальные поздравления и подарки медикам десяти подстанций «Скорой помощи» города.

«Позравляем всех тех героев нашего времени, которые на передовой сохраняют жизни многих и многих людей», - пожелал протоиерей Павел Полещук.

Медики поблагодарили духовенство и выразили надежду, что «только вместе, с Богом мы справимся и победим пандемию».

«Сейчас очень тяжелое время, которое касается каждого человека. Благодарим священнослужителей за то, что медики всегда чувствуют заботу», - подчеркнул Александр Армаш, заведующий подстанции экстренной медицинской помощи №4.

Как сообщалось ранее, в июне Украинская Православная Церковь передала медикам Одесской области два автомобиля «Скорой медицинской помощи» класса «В».