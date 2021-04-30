Верхняя палата Конгресса США утвердила кандидатуру 59-летней Виктории Нуланд на должность заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам.

Голосование состоялось по упрощенной процедуре во время заседания Сената в четверг, сообщает Укринформ.

Ожидается, что вскоре Нуланд будет приведена к присяге и начнет официально исполнять обязанности на третей по рангу должности в Государственном департаменте США.

Напомним, слушания кандидата в профильном комитете Сената состоялись 15 апреля. В своем заявлении она среди прочего выразила политическое видение политики на российском направлении.

«Путинская Россия расставила своих боевиков и оружие почти по всем континентам, а также усилила дезинформацию, вмешательство в выборы и кампании давления на оппонентов», — отметила Нуланд.

Она также согласилась с необходимостью ужесточить санкции против РФ, в том числе российского газопровода Nord Stream 2. Кроме того, Нуланд подчеркнула важность противостояния масштабной коррупции, которую Россия проектирует на другие государства, в том числе на Украину, с целью усиления влияния на правительства этих стран.

Виктория Нуланд является опытным дипломатом Государственного департамента США и имеет ранг посла. Она, в частности, работала заместителем главы Миссии США при НАТО, а также помощницей госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии и отвечала за формирование политики Госдепартамента США на украинском направлении.