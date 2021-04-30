также в разделеМир
ВОЗ призывает не спешить с отменой карантина в Европе 6
Посольство США в Москве перестанет выдавать россиянам деловые и турвизы 17
Минздрав Израиля сообщает о 44 погибших в давке на фестивале 59
В столкновениях на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном погибли 13 человек 85
Религиозный праздник в Израиле закончился гибелью десятков людей 23
В Чехии тысячи человек вышли на улицы, обвиняя президента Земана в госизмене 30
Ученые показали единственную известную «беременную египетскую мумию» 25
На границе Кыргызстана и Таджикистана произошли столкновения 26
Умер герой одного из самых известных интернет-мемов 29
ВОЗ: Темпы распространения COVID-19 ускоряются 20
Болгария высылает российского дипломата 11
Байден: США поделятся вакцинами от коронавируса с другими странами 18
В Сенате США выступили против перезагрузки отношений с РФ 17
Боррель: ЕС не может остановить «Северный поток-2» 26
В Европарламенте предложили выдворить российских дипломатов при ЕС 20
ЕС обвинил РФ и Китай в подрыве доверия к западным вакцинам 22
Байден: Агрессия со стороны РФ будет иметь последствия 19
Одна доза вакцины от COVID-19 сокращает передачу инфекции почти на 50% 46

Верхняя палата Конгресса США утвердила кандидатуру 59-летней Виктории Нуланд на должность заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам.

Голосование состоялось по упрощенной процедуре во время заседания Сената в четверг, сообщает Укринформ.

Ожидается, что вскоре Нуланд будет приведена к присяге и начнет официально исполнять обязанности на третей по рангу должности в Государственном департаменте США.

Напомним, слушания кандидата в профильном комитете Сената состоялись 15 апреля. В своем заявлении она среди прочего выразила политическое видение политики на российском направлении.

«Путинская Россия расставила своих боевиков и оружие почти по всем континентам, а также усилила дезинформацию, вмешательство в выборы и кампании давления на оппонентов», — отметила Нуланд.

Она также согласилась с необходимостью ужесточить санкции против РФ, в том числе российского газопровода Nord Stream 2. Кроме того, Нуланд подчеркнула важность противостояния масштабной коррупции, которую Россия проектирует на другие государства, в том числе на Украину, с целью усиления влияния на правительства этих стран.

Виктория Нуланд является опытным дипломатом Государственного департамента США и имеет ранг посла. Она, в частности, работала заместителем главы Миссии США при НАТО, а также помощницей госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии и отвечала за формирование политики Госдепартамента США на украинском направлении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги