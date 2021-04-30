Некоторые участники рынка энергетического угля по рекомендации Министерства энергетики и угольной промышленности синхронно повышали цены в 2016-2019 годах, сообщила пресс-служба АМКУ.

Во время расследования дел Комитетом было установлено, что Министерство рекомендовало госпредприятиям повысить предельный уровень цены одной угольной продукции для нужд ТЭС и ТЭЦ до соответствующего уровня. Указанное подтверждается протоколами совещаний по вопросам определения предельной цены на уголь.

При этом на совещаниях присутствовали представителя частных компаний-поставщиков и потребителей энергетического угля.

Субъекты хозяйствования-участники совещаний поставляли более 80% всего энергетического угля для нужд ТЭС и ТЭЦ. На этих же совещаниях присутствовали также производители электрической энергии (ТЭС и ТЭЦ), которые потребляют более 95% всего энергетического угля, используемого для нужд этой отрасли.

Через некоторое время ответчики отмечали в соглашениях цены на поставку энергетического угля, схожие с теми, которые определялись на совещаниях в Министерстве. Такая ситуация продолжалась почти три года.

В АМКУ подчеркнули, что в данном случае Минэнергоугля не имело полномочий рекомендовать уровень предельных цен, ведь в Украине продажу энергетического угля осуществляется на рыночных условиях.

Поэтому Комитетом принято решение, которым признано нарушение Министерства, которое заключалось в создании условий участникам рынка энергетического угля для совершения антиконкурентных согласованных действий.

В другом деле, где фигурантами являются отдельные участники указанного рынка, выявлено, в частности, что динамика изменения цены у поставщиков угля - ООО «ДТЭК Трейдинг» и ГП «Держвуглепостач» соответствует динамике изменения предельной цены. При этом на рынке энергетического угля отсутствовали объективные причины для одновременного и равномерного изменения его цены.

Анализ средневзвешенных базовых цен также свидетельствует, что в период август 2016-го-июнь 2019 АО «ДТЭК Днепроэнерго», АО «ДТЭК Западэнерго», ООО «ДТЭК Востокэнерго», ЗАО «Черкасское химволокно» и ПАО «Центрэнерго» покупали энергетический уголь по базовым ценам, схожим с предельным ценам, определенным на совещаниях в Минэнергоугля.

Коэффициенты корреляции свидетельствуют о четкой связи ценовых траекторий ответчиков и цен, рекомендованных Министерством. Динамика изменения базовых цен угля, который покупали указанные компании, также соответствует динамике предельных цен, установленных Минэнергоуглем. Это свидетельствует о подобных действиях, которые являются нарушением, предусмотренным ч.3 ст.6 Закона Украины «О защите экономической конкуренции».

При рассмотрении дела Комитет проанализировал себестоимость добычи угля, его цены в соответствии с биржевыми котировками, колебания курса валют и налоговую нагрузку. Соотношение указанных факторов с ценами, определенными на совещаниях в Минэнергоугля, опровергает наличие объективных причин для совершения таких похожих действий.

Поэтому АМКУ принял решение наложить штрафы на ГП «Держвуглепостач», ООО «ДТЭК Трейдинг», АО «ДТЭК Днепроэнерго», АО «ДТЭК Западэнерго», ООО «ДТЭК Востокэнерго», ПАО «Центрэнерго», ЗАО «Черкасское химволокно» в размере 775 483 270 грн.