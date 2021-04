Министерство иностранных дел Израиля обеспокоено проведенным маршем в центре Киева по случаю создания дивизии СС «Галичина», заявил представитель МИД страны Лиор Хаят.

«Министерство иностранных дел обеспокоено парадом, который состоялся в самом центре Киева, по случаю создания дивизии СС «Галичина». Подразделения СС Ваффен были причастны к преступлениям, которые имели место во время Холокоста», - написал он.

1/3 The Ministry of Foreign Affairs is concerned at last night’s parade, held in the heart of the city of Kiev, to mark the establishment of the SS “Galicia” Division. The SS Waffen units were involved in some of the worst crimes that took place during the Holocaust. pic.twitter.com/XLzCEjVb7k