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Министерство иностранных дел Израиля обеспокоено проведенным маршем в центре Киева по случаю создания дивизии СС «Галичина», заявил представитель МИД страны Лиор Хаят.

«Министерство иностранных дел обеспокоено парадом, который состоялся в самом центре Киева, по случаю создания дивизии СС «Галичина». Подразделения СС Ваффен были причастны к преступлениям, которые имели место во время Холокоста», - написал он.

 

 

«Мы осуждаем продолжение прославления нацистских коллаборационистов и надеемся, что украинское правительство однозначно осудит все подобные явления и не допустит их повторения», - добавил он.

Напомним, председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что марш в центре Киева в честь дивизии СС «Галичина» может подпадать под ряд статей, в частности по пропаганде тоталитарных режимов.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен также раскритиковала марш ко дню создания дивизии СС «Галичина».

28 апреля в центре Киева прошел марш в честь дивизии СС «Галичина», в котором участвовали внуки ветеранов дивизии, представители Общества будущего, Правого сектора, ВО «Свобода», союза ветеранов АТО, инициативы Ukrainian military Honor.

23 сентября 2020 года Шестой апелляционный административный суд принял решение, согласно которому символика дивизии СС «Галичина» не относится к нацистской.
ForUm

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