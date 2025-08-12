Укрзалізниця заявила, що пік пасажирських перевезень в Україні триває, а на найпопулярніших напрямках попит на квитки перевищує пропозицію у вісім разів.

Як повідомили в компанії у вівторок, 12 серпня, за багатьма маршрутами кількість охочих придбати квиток значно більша, ніж наявність доступних місць. На окремих напрямках на одне місце припадає від п’яти до восьми пасажирів, через що квитки розкуповують майже одразу після відкриття продажів.

Найбільший попит зараз мають рейси з Києва до Львова, Одеси, Харкова, Перемишля та Дніпра, зазначили в компанії.

За минулий тиждень потягами Укрзалізниці скористалися 637,8 тисячі пасажирів — це майже стільки, скільки мешкає у Кривому Розі. Торік за цей же час перевезли 614,79 тисячі людей.

В Укрзалізниці пояснюють, що нестача місць пов’язана з тим, що вагони списують швидше, ніж встигають оновлювати парк.