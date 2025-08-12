В Україні тестують нову технологію Starlink Direct to Cell

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна розпочала тестування технології Starlink Direct to Cell. Вона перетворює звичайний смартфон на супутниковий термінал.

Про це він повідомив у Telegram 13 серпня.

За його словами, ця технологія дасть змогу українцям залишатися на звʼязку без покриття мобільної мережі через SMS.

"Завдяки супутниковій технології користувачам не потрібно купувати дороге обладнання — достатньо 4G-смартфона із SIM- або ESIM-карткою. Українці зможуть залишатися на зв’язку у важкодоступних місцях: у горах, під час негоди, збоїв мережі чи знеструмлень. Головна умова для технології — пряма видимість неба", — розповів міністр.

Під час тесту Федоров разом із гендиректором "Київстар" Олександром Комаровим обмінялися текстовими повідомленнями через супутник просто зі смартфона. Повноцінний запуск для абонентів цього мобільного оператора планується на осінь 2025 року.

У липні в інтерв'ю Reuters Комаров анонсуючи запуск технології пояснював, що пристрої з мобільним зв’язком підключаються до супутників, оснащених модемами, які функціонують як вежа стільникового зв’язку, пересилаючи телефонні сигнали з космосу безпосередньо на смартфони.

"Перший етап — це обмін повідомленнями за технологією OTT ... тобто обмін повідомленнями через WhatsApp, Signal та інші системи... І, ймовірно, у 2026 році ми зможемо запропонувати мобільний супутниковий доступ до даних… і голосу", — казав він тоді.

14 липня уряд схвалив відкриття сектора роумінгу з країнами-членами Євросоюзу, що необхідно для запуску так званого "роумінгового безвізу" з січня наступного року.