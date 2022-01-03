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Израиль одобрил масштабное применение четвертой дозы вакцины от коронавируса. Теперь все люди старше 60 лет, а также медицинский персонал должны пройти еще одну вакцинацию, заявил глава израильского правительства Нафтали Беннет, передает DW.

Министерство здравоохранения утвердило разрешение на это ввиду распространения омикрон-варианта коронавируса.

«Волна «омикрона» уже здесь, и мы должны защитить себя», - подчеркнул Беннет. В четверг министерство здравоохранения Израиля одобрило четвертую  прививку от коронавируса  и для людей с ослабленной иммунной системой. Таким образом, Израиль стал одной из первых стран в мире, где была введена четвертая доза вакцины от COVID-19. Вскоре после этого четвертая кампания вакцинации была распространена на жителей домов престарелых и пациентов гериатрических центров в Израиле.

Согласно обнародованному в воскресенье сообщению израильских властей, за последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло в стране на 195 процентов по сравнению с предыдущей неделей. В воскресенье в течение 24 часов было выявлено 4206 случаев заражения.

Беннет предупредил, что в скором времени  число заражений может возрасти  до «50 000 случаев в сутки». Премьер-министр Израиля призвал всех взрослых и детей в стране пройти вакцинацию против коронавируса.

Из 9,2 миллиона жителей Израиля более четырех миллионов уже получили три дозы вакцины от коронавируса. С начала пандемии в стране было зарегистрировано без малого 1,4 миллиона случаев заражения COVID-19, из которых 8244 закончились летальным исходом.
ForUm

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