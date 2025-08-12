Сьогодні українці зможуть побачити найяскравіший метеорний дощ року

Сьогодні вночі над Україною та більшістю інших регіонів світу очікується одне з найвідоміших астрономічних явищ року — метеорний потік Персеїди. Зазвичай Персеїди є одним із найпотужніших і найяскравіших метеорних потоків, кількість спалахів може сягати до 60-100 метеорів за годину в пік активності. Цьогоріч пік припадає саме на ніч із 12 на 13 серпня, повідомляє Space.com.

Однак для спостереження за цим астрономічним дійством є один важливий нюанс — місячне сяйво. За даними астрономів, близько 80% освітленої поверхні Місяця буде видно вже 12 серпня, і Місяць залишатиметься високо над південним горизонтом до світанку. Це суттєво ускладнить можливість побачити більшість метеорів, оскільки місячне світло затьмарить їхній слабкий блиск. Втім, найяскравіші метеори будуть все ж помітні навіть на фоні місячного сяйва.

Щоб максимально насолодитися видовищем, астрономи радять шукати місця подалі від міського освітлення, де небо буде максимально темним. Найкраще дивитися на північний схід — у напрямку сузір’я Персея, звідки, власне, й походить назва метеорного потоку.

Довідка: Персеїди — це щорічний метеорний дощ, який виникає унаслідок проходження Землі через орбіту комети Свіфта-Туттля. Під час цього явища численні дрібні уламки комети, розміром часто не більші за піщинки, влітають в атмосферу планети зі швидкістю до 59 кілометрів за секунду. Внаслідок інтенсивного тертя вони швидко випаровуються, створюючи яскраві спалахи, які ми сприймаємо як "падаючі зірки".