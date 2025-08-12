Трагедія в тренувальному таборі: російська ракета вбила іноземних бійців під Кропивницьким

Наприкінці липня російська ракета влучила в їдальню тренувального табору біля міста Кропивницький, внаслідок чого загинуло щонайменше дванадцять іноземних добровольців. Атака стала однією з найкривавіших за час війни на іноземних бійців, які проходили навчання в Україні.

За даними The New York Times, вибух стався під час обіду, коли у їдальні перебували нові рекрути зі США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн. Після удару виникла пожежа на складі боєприпасів, що призвело до подальших детонацій. Один із американських добровольців описав вибух як "найгучніший, який я коли-небудь чув", та повідомив про щонайменше 15 загиблих і понад 100 поранених. При цьому сирена повітряної тривоги не спрацювала, а аптечки не були доступні поруч із їдальнею.

Володимир Камінський, представник міжнародного легіону української військової розвідки ГУР, підтвердив, що розслідування інциденту триває. Генерал Олександр Сирський наголосив на важливості негайного реагування військових на повітряні тривоги та дрони, а також планує перенести навчання у більш захищені укриття.

Це не перший подібний інцидент: смертельні удари по тренувальних базах траплялися раніше у Яворові в 2022 році та в Полтаві минулого року, де загинуло понад 50 військових і курсантів.

