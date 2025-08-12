Мінус «очі» окупантів: ССО ліквідували російський стратегічний радар у Криму

У ніч із 9 на 10 серпня бійці Руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішну операцію на території окупованого Криму. Внаслідок удару знищено стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М", який є важливим елементом контролю повітряного руху на великих відстанях.

Об'єкт розташовувався поблизу населеного пункту Абрикосівка. За даними ССО, "Скала-М" — це радянсько-російська розробка, яка поєднує первинні та вторинні засоби виявлення повітряних об’єктів. Радіус її дії сягає 350 км, що дозволяє відстежувати повітряні цілі на магістральних маршрутах і в зонах підльоту.

Знищення цього комплексу стало серйозним ударом по системі управління повітряним простором противника та знизило його можливості з раннього виявлення української авіації.

ССО наголосили, що операція проведена силами Руху опору, який діє в глибокому тилу ворога.