Более 70 депутатов Европейского парламента направили письмо высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, предложив выдворить из Брюсселя российских дипломатов, аккредитованных при ЕС.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на портал ERR.

В качестве инициатора акции выступил депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас.

По его словам, с помощью этой меры ЕС продемонстрирует свою солидарность с Чехией, которая пострадала от действий диверсантов, предположительно работавших под прикрытием российской дипмиссии в Праге.

«Среди дипломатов Российской Федерации, аккредитованных в Брюсселе, есть большое количество сотрудников разведки, личности которых должны быть известны европейским властям. Поскольку недавно стало известно, что российские агенты устроили взрыв в Европе, в результате которого погибли два гражданина стран-членов Евросоюза, мы не можем просто покачать головой, но должны отреагировать на такой акт решительными шагами», - заявил Террас.

Политик уточнил, что его инициативу поддержали в том числе еще трое депутатов Европарламента от Эстонии - Андрус Ансип, Свен Миксер и Яак Мадисон.

В целом призыв Терраса подписали более 70 депутатов Европарламента от шестнадцати стран.

В Европейском Союзе есть постоянное представительство Российской Федерации, в котором работают более 60 российских дипломатов.

Высылка российских дипломатов может быть инициирована высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, но окончательное решение будет принимать Совет Евросоюза.