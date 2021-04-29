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В Украине во время Пасхи и майских праздников публичный порядок и безопасность будут обеспечивать 26 тыс. правоохранителей.

Об этом заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По его словам, также полицейские будут контролировать соблюдение гражданами и учреждениями карантина.

В то же время первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил необходимость создания оперативных штабов, в состав которых будут включены представители полиции, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, ГосЧС и других правоохранительных органов для постоянной координации, обмена информацией, взаимодействия между подразделениями и оперативного реагирования.

Клименко назвал перечень противоэпидемических ограничений, которые следует соблюдать гражданам и священникам во время пасхальных богослужений.

По его словам, в помещениях храмов необходимо осуществить разграничение граждан с дистанцией полтора метра, один гражданин на 4 кв. м. Также дистанцию ​​между верующими надо обеспечить во время освящения корзин и крестных ходов в случае их проведения. Безоговорочными условиями является ношение прихожанами защитных масок как внутри культовых сооружений, так и возле них во время обрядов.

Клименко отметил, что прежде полицейские должны контролировать соблюдение населением карантинных норм.
ForUm

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