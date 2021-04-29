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За прошедшие сутки, 28 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, в пригороде Красногоровки противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Катериновки российские захватчики дважды совершили обстрелы, применив минометы калибра 120 мм, стрелковое оружие, ручные станковые и станковые противотанковые гранатометы.

Неподалеку Водяного российско-оккупационные войска шесть раз открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Гнутово враг совершил обстрел со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

У поселка Светлодарск оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы. Неподалеку Авдеевки противник вел огонь со станковых противотанковых гранатометов, а у поселка Золотое-4 - из ручных противотанковых гранатометов.

Из стрелкового оружия вооруженные формирования РФ осуществили обстрел населенного пункта Зайцево.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Вблизи Водяного вооруженные формирования РФ осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

О действиях вооруженных формирований РФ проинформированы представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 29 апреля со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Так, недалеко от населенного пункта Опытное оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Павлополя - еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска противник применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.
ForUm

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