В марте 2021 года реальная зарплата в Украине против марта 2020 года выросла на 9,5%, по сравнению с февралем 2021 года - выросла на 6,7%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата, передает «Экономическая правда».

При этом средняя номинальная заработная плата штатных работников в марте 2021 года по сравнению с февралем выросла на 8,5%, в годовом измерении - на 18,9%, и составляет 13 612 грн.

По данным Госстата, наибольший рост средней зарплаты штатных работников в марте этого года по сравнению с мартом 2020 года зафиксировали в Черновицкой (на 31,1%), Донецкой (на 30,1%), Тернопольской (на 26,9%), Ровенской ( на 26,3%), Херсонской (на 26,2%) областях.

В марте самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Киеве - 20 132 грн, самый низкий в Житомирской области - 10 675 грн.

Отмечается, что в марте зарплата в сфере здравоохранения выросла на 52% по сравнению с мартом 2020, в сфере временного размещения и организации питания - на 37,2%, в сфере искусства, спорта и развлечений - на 33,8%, образовании - на 28,8%, в сфере операций с недвижимостью - на 22,2%, в сфере оптовой и розничной торговли - на 20,4%, в сельском и лесном хозяйстве - на 17,4%.