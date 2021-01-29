В декабре 2020 года реальная зарплата в Украине по сравнению с декабрем 2019 года выросла на 10,1%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата, сообщает «Экономическая правда».

При этом, средняя номинальная зарплата штатных работников в декабре по сравнению с ноябрем 2020 года увеличилась на 18,3%, в годовом измерении (против декабря 2019) - на 15,6%, (14 179 грн).

По данным ведомства, наибольший рост средней зарплаты штатных работников в декабре 2020 году по сравнению с декабрем 2019-го был: в Ивано-Франковской (на 25,6%), Луганской (на 25,2%), Тернопольской (на 23,8% ), Черниговской, Черновицкой и Сумской (на 23,4%), Ровенской (на 21,9%), Кировоградской (на 20,6%), Львовской (на 20,2%), Житомирской (на 20,1%) областях.

Отмечается, что самый высокий уровень зарплат в декабре зафиксирован в Киеве (21 812 грн), самый низкий - в Черниговской области (10 921 грн).

Самую высокую зарплату получали работники сферы поставки электроэнергии, газа и воздуха - 22 987 грн, финансовой и страховой деятельности - 22 843, самую низкую - работники, задействованные в организации питания и временного размещения - 6 837 грн.