В Днепропетровской епархии УПЦ к празднику Воскресения Христова проводят традиционный сбор подарков для детей с ДЦП и жильцов Приднепровского гериатрического пансионата.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.dp.ua, благотворительная акция проводится по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея.

Организаторы акции - епархиальный отдел по делам молодёжи и ОО «Союз Православной Молодёжи «СВЕТ».

«Цель этого мероприятия - подарить радость о Воскресшем Христе детям и жителям пансионата, напомнить им, что двери храма для них открыты всегда, а также дать возможность проявить доброту днепровцам в честь главного христианского Праздника», - сообщают организаторы.

В связи с карантином в нынешнем году молодёжь не проведёт для своих подопечных праздничные концерты, но надеется вручить им подарки.

К участию в акции приглашаются все желающие.