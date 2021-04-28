также в разделеРелигия
В УПЦ обеспокоены духовно-нравственным состоянием молодежи 8
Верховная Рада планирует рассмотреть дискриминационный закон о капеланстве 8
Священник УПЦ рассказал, о чем Церковь напоминает в Великую Среду 8
Глава Госслужбы по этнополитике считает, что закон о переименовании УПЦ ведет к конфликту 10
Известный врач-священник УПЦ рассказал о способах приобретения благодати 10
У верующих УПЦ сегодня Великая Среда 12
Епископ УПЦ призвал международное правозащитное сообщество защитить права верующих 11
У верующих УПЦ сегодня Великий Вторник 10
Митрополит Антоний рассказал, как услышать ответы на свои просьбы к Богу 95
В УПЦ призвали правоохранителей расследовать призывы к религиозной вражде советника мэра Ивано-Франковска 10
Управделами УПЦ рассказал, как правильно провести Страстную неделю 13
Митрополит Антоний рассказал, как надо жить, что бы подражать Богу 14
Военные священники УПЦ доставят Благодатный огонь в зону ООС 10
В УПЦ рассказали, о чем Церковь напоминает в Великий Вторник 7
Митрополит Антоний рассказал, как не прожить жизнь впустую 14
В Горловке более 500 детей молились на Литургии в соборе УПЦ 15
Митрополит УПЦ отслужил литургию в храме XVI века в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС 18
У верующих УПЦ сегодня Великий Понедельник 9

В Днепропетровской епархии УПЦ к празднику Воскресения Христова проводят традиционный сбор подарков для детей с ДЦП и жильцов Приднепровского гериатрического пансионата.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.dp.ua, благотворительная акция проводится по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея.

Организаторы акции - епархиальный отдел по делам молодёжи и ОО «Союз Православной Молодёжи «СВЕТ».

«Цель этого мероприятия - подарить радость о Воскресшем Христе детям и жителям пансионата, напомнить им, что двери храма для них открыты всегда, а также дать возможность проявить доброту днепровцам в честь главного христианского Праздника», - сообщают организаторы.

В связи с карантином в нынешнем году молодёжь не проведёт для своих подопечных праздничные концерты, но надеется вручить им подарки.

К участию в акции приглашаются все желающие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги