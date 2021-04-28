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Кабинет Министров утвердил изменения в перечень автодорог, которыми образуется новая автодорога, соединяющая восток и запад Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания правительства 28 апреля. «География качественных дорог и новых инфраструктурных проектов постоянно расширяется. Среди крупнейших проектов этого года - «Дорога Единства», М-30 «Стрый - Изварино», которая соединит восток и запад Украины современной трассой», - отметил премьер-министр и добавил, что на объекте уже идут масштабные работы.

Также Шмыгаль отметил, что правительство уделяет значительное внимание улучшению и обновлению подвижного состава железнодорожного транспорта.

Так, Кабмин утвердил порядок использования средств из государственного бюджета на обновление подвижного состава для перевозки пассажиров и модернизации железнодорожной инфраструктуры. «Фактически за весь период независимости из госбюджета не выделялось средств на обновление пассажирских вагонов, поэтому этот проект будет беспрецедентным. Надеюсь, с каждым годом старых, советских вагонов будет становиться все меньше», - сказал премьер-министр.
ForUm

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