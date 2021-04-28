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Верховная Рада планирует рассмотреть в четверг проект Закона «О Службе военного капелланства» № 4626, который лишает духовной опеки военнослужащих - верующих Украинской Православной Церкви.

Фото: www.rada.gov.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Институт религиозной свободы (ИРС), при разработке законопроекта были приглашены представители самых разных конфессий, кроме представителей УПЦ.

Авторами законодательной инициативы выступили депутаты фракций «Голос», «ЕС», «Слуга народа» и другие.

Религиозные эксперты обращают внимание на то, что данный законопроект носит дискриминационный характер в отношении военнослужащих - верующих Украинской Православной Церкви, которых могут лишить духовного окормления со стороны священнослужителей своей Церкви.

«О необходимости поддержки проекта Закона № 4626 члены ВСЦиРО напомнили Премьер-министру Украины во время встречи на прошлой неделе», – отметили в ИРС.
ForUm

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