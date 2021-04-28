В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1070 больных коронавирусом, умерли 40 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

«Всего за период пандемии в столице 4537 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 193 690», - сообщил Кличко. Также, по его словам, не увеличивается в последнее время и количество госпитализированных в столичные больницы. За прошедшие сутки в стационары медучреждений попали 144 больных коронавирусом, а также 157 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть, всего в больницы за сутки попал 301 человек.

Выздоровели за прошедшие сутки 1174 киевлянина. Всего коронавирус преодолели 122 047 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 201. В Шевченковском – 143, в Соломенском районе - 139 случаев.

Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 2829 больных коронавирусом. 2060 пациентов – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 2402 человека, под аппаратами ИВЛ – 57 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня – почти 48 процентов. Коек с кислородом заполнено около 56 процентов.

В Киеве с субботы, 1 мая, ослабят строгие ограничения.