Российская сторона пытается исключить общественных экспертов, представителей Донецкой и Луганской областей от Украины из переговорного процесса, заявил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Сергей Гармаш.

«Сегодня на неформальной встрече участников консультаций, а официальное заседание рабочей группы так и не состоялось, в очередной раз было озвучено предложение работать в прежнем составе, то есть, с полномочными представителями, к которым Москва относит и приглашенных из Донецка и Луганска, соответственно, Михайлову и Мирошника», - написал он в Facebook.

То есть, по словам Гармаша, цель – вернуть монополию на представительство в переговорах от ОРДЛО московским марионеткам, выбросить из переговорного процесса переселенцев.

«Мы сильно мешаем России в субъективизации ОРДЛО как стороны конфликта. А для нее в этом - весь смысл Минска», - пояснил он.

Сегодня позиция представителя Украины в политической рабгруппе ТКГ Андрея Костина оставалась неизменной: участие Пироговой автоматически означает наш выход из переговорной комнаты.

«Но элементы шантажа путем напоминания о сложности общей геополитической ситуации и военном обострении сегодня уже звучали. Завтра на ТКГ, они, наверняка, тоже будут применяться. Посмотрим, насколько устойчивым к ним окажется Леонид Макарович. Надеюсь, что наше руководство, в своем стремлении к миру, не забудет о том, из-за чего вообще вся эта война и ради чего многотысячные жертвы. Цель – не мир любой ценой, цель – территориальная целостность и суверенитет над всей территорией, то есть – сохранение государственности Украины. Субъективизация ОРДЛО (а по сути – «автономия» «ДНР»-«ЛНР») с этой целью никак не коррелируется. И любой шаг в направлении их субъективизации путем нашего вытеснения из переговорного процесса (чем бы его не оправдывали) - ведет к реализации цели Москвы, а не Украины», - резюмировал представитель Донбасса.