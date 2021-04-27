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Президент Украины Владимир Зеленский считает целесообразным привлечение к мирным переговорам других государств, ведь это может способствовать более быстрому завершению войны на Донбассе.

«Это может быть расширение Нормандского формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение», - сказал он, находясь с рабочей поездкой на Херсонщине.

Также президент в очередной раз высказался за модернизацию и обновление Минского переговорного процесса. «Я считаю, что «Минск» должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать «Минск». Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены», - отметил он.

Сейчас в пределах Минского формата активно проходят переговоры, в частности в рабочих группах Трехсторонней контактной группы, и вскоре может быть достигнут  общий результат. «Завтра будет полноценная встреча ТКГ в видеоформате. Я все же думаю, что все стороны приблизятся к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня и перезагрузить этот режим серьезно - не только на словах, но и письменно подтвердят», - отметил Зеленский.

По недавнему скоплению российских войск на восточной границе Украины, то, по словам президента, Россия не первый год прибегает к давлению. Но Украина воспринимает это спокойно. «Мы постоянно должны быть готовы», - добавил он.

По словам Зеленского, совместные усилия Украины, европейских стран и США в отношении России создали возможности для деэскалации. «Мы не можем гарантировать на 100%, что российские войска не вернутся. Мы все поддерживаем решение отвести войска от границы с Украиной. Это говорит уже о намерении не продлевать эскалацию», - отметил президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предлагает привлечь к переговорам по Донбассу представителей США, Великобритании и Канады.

 
ForUm

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