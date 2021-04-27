также в разделеОбщество
Избран новый председатель Общественного
СБУ разоблачила группировку, продававшую поддельные паспорта стран ЕС 3
Укрзализныця возобновляет полноценное курсирование поездов почти по всей стране 4
Маск: При покорении Марса будет много человеческих жертв 9
ВСУ проводят стратегический сбор руководящего состава 21
Расследователи: Взрывы на складах в Чехии могли быть частью операции РФ против Украины 13
В Украине откроют 2127 пунктов вакцинации против COVID-19 10
МИД высылает из Украины российского консула в Одессе 31
До 1 июля украинцам выставят счета за «лишнюю» недвижимость 38
Зеленский 3 мая посетит Польшу 8
СБУ предотвратила мощную кибератаку на госорганы 55
В Пентагоне считают, что еще рано оценивать заявления РФ об отводе войск 32
СМИ: Степанова собираются отправить в отставку 16
Минздрав: Украина выходит из третьей волны COVID-19 26
Степанов: Два украинских препарата могут стать основой для COVID-вакцины 19
Епифаний призвал людей из группы риска не посещать храмы на праздники 12
В Украине зафиксировано 7915 новых случаев COVID-19 24
26 апреля. Картина дня 23

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ продолжает поддерживать в готовности к применению оперативную группировку российских формирований на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что с этой целью проводятся постоянные тренировки артиллерийских и минометных расчетов к осуществлению огня по закрепленным целям. Кроме того, противник использует соблюдение подразделениями Объединенных сил режима прекращения огня для совершенствования инженерно-фортификационного оборудования собственных огневых позиций.

«Особое внимание уделяется обустройству ложных рубежей обороны, а также размещению замаскированных муляжей вооружения и военной техники. Это делается для введения в заблуждение подразделений Объединенных сил и провоцирование их на открытие огня. Также, оккупанты продолжают всестороннее обеспечение деятельности частей первого и второго армейских корпусов ВС РФ. В частности, на прошлой неделе через неконтролируемые участки государственной границы Украины с территории РФ на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях перемещено более 2,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Автомобильной техникой доставлены боеприпасы различной номенклатуры общим весом около 30 тонн», – сказано в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3042 грн.
13
Теги