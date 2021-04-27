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Украинцы до 1 июля 2021 года получат квитанцию на уплату налога на недвижимость.

Об этом говорится в Налоговом кодексе Украины, передает УНИАН.

Тем, у кого квартира площадью до 60 квадратов и дом до 120 квадратных метров, налог можно не платить.

Платежки будут выставлены за прошлый год.

Так, в 2021-м нужно будет заплатить за 2020-й.

Каждому владельцу «лишней» недвижимости придет квитанция (до 1 июля).

С момента вручения квитанции дают 60 дней для уплаты налога. Его размер зависит от населенного пункта.

Местная власть имеет право устанавливать ставку, однако ее размер не может превышать 1,5% минимальной зарплаты. В 2020-м это 62,5 грн, а в 2021-м – 70,8 грн.
ForUm

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