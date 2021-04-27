Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что во время первых миссий на Красную планету может погибнуть большое количество людей.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Fox Business.

«Честно говоря, куча людей, наверное, умрет в начале (миссий на Марс. - Ред.)» - сказал Маск.

По его словам, эти начальные миссии на Красную планету будут неудобными для человеческого организма ведь в частности, вероятно, не будет хорошей пищи.

В то же время он добавил, что полет на Марс будет «удивительным опытом» для человека.

«Это будет не для всех. Только для добровольцев», — подчеркнул Маск.

Отмечается, что в декабре прошлого года глава компании SpaceX спрогнозировал, что его компания до 2026 года высадит человека на Марсе.

24 апреля многоразовый космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту успешно пристыковался к Международной космической станции.