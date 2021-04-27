За прошедшие сутки, 26 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем вблизи Водяного.

Из минометов 82-го калибра оккупанты совершили обстрел в направлении поселка Гнутово, а у населенного пункта Светлодарск - еще и из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Павлополя противник два раза открывал огонь по украинским позициям, применив гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В пригороде Авдеевки вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Зайцево враг дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Состояние здоровья защитника - удовлетворительное.

На действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных сил Украины открывали огонь.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории.

По состоянию на 7:00 27 апреля зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

Так, у Водяного российские оккупанты применили минометы 120-го калибра.

Недалеко от населенного пункта Майорское враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Талаковки - со станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди наших защитников нет.