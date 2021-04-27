За прошедшие сутки, 26 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В частности, враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем вблизи Водяного.
Из минометов 82-го калибра оккупанты совершили обстрел в направлении поселка Гнутово, а у населенного пункта Светлодарск - еще и из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку Павлополя противник два раза открывал огонь по украинским позициям, применив гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
В пригороде Авдеевки вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Зайцево враг дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
Состояние здоровья защитника - удовлетворительное.
На действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных сил Украины открывали огонь.
Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории.
По состоянию на 7:00 27 апреля зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск.
Так, у Водяного российские оккупанты применили минометы 120-го калибра.
Недалеко от населенного пункта Майорское враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Талаковки - со станковых противотанковых гранатометов.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
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