Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил новому министру иностранных дел Чешской Республики Якубу Кулганеку направить высланных из России чешских дипломатов для работы в Украину.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МИД.

«Ближайшие друзья могут полагаться на поддержку друг друга во времена крупнейших вызовов. Украинская сторона будет приветствовать направление высланных из Москвы чешских дипломатов в Киев, чтобы усилить дипломатическое присутствие Чехии в Украине на благо развития отношений между нашими государствами и народами», - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины в телефонном разговоре поздравил коллегу с назначением и пожелал ему успехов на этой ответственной должности.

Кулганек выразил благодарность за поддержку и солидарность Украины с Чешской Республикой на фоне дестабилизирующих действий Российской Федерации на ее территории.

Он особо отметил, что Кулеба был одним из первых иностранных министров иностранных дел, заявивших о поддержке Праги.

«Проявление солидарности в такой критический для Чехии момент – пример настоящей дружбы. Мы никогда этого не забудем», - подчеркнул глава чешской дипломатии.

Министры обсудили ситуацию на временно оккупированных территориях Украины, шаги для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий.

Глава МИД Чехии выразил готовность и в дальнейшем способствовать продвижению европейской и евроатлантической интеграции Украины, осуществлению внутренних реформ в нашем государстве.

Также Кулганек принял приглашение Кулебы посетить в этом году Украину с визитом.

17 апреля власти Чехии заявили, что подозревают российскую разведку в причастности ко взрыву склада боеприпасов в 2014 году в Врбетице.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии. По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

В связи с этим из страны выслали 18 российских дипломатов, подозреваемых в работе на разведку. Россия в ответ выслала 20 сотрудников чешского посольства в Москве.