Часть журналистов не пустили на защиту кандидатской диссертации нардепа Ильи Кивы, которая проходит в государственном Институте подготовки кадров госслужбы занятости, якобы из-за карантина, сообщает Украинская правда.

Среди журналистов, которых не пустили, – УП, «5 канал», «24 канал», журналист Даниил Мокрик.

По словам присутствующих, внутрь Института впустили телеканалы «112» и «NewsOne». Также разрешили зайти представителям «hromadske» и «1+1». Также в учреждение зашли двое журналисток канала «Первый независимый», который создали после санкции против 2112» и «NewsOne».

Журналист Даниил Мокрик вызвал полицию. Один из двух работников Нацполиции, прибывших на вызов, заявил, что он не может прекратить препятствование журналистской деятельности.

По его словам, журналистам надо ждать приезда следственной группы, мол, «это их полномочия» – реагировать на препятствования журналистам.

В 12:20, когда в Институт приехал уже третий представитель полиции, журналистов уже же пустили внутрь. Их посадили в отдельное помещение, где они смотрят онлайн-трансляцию защиты диссертации.